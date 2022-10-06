Начните утро с нами:
Авдеев в учебке.
- От обмундирования до питания. Ковровский учебный центр...
Начните утро с нами:
Авдеев в учебке.
- От обмундирования до питания. Ковровский учебный центр для мобилизованных губернатор Александр Авдеев посетил вместе с курским коллегой Романом Старовойтом.
Дело о дебошире.
- Смелость "под градусом" сменилась раскаянием. К какому наказанию суд приговорил дебошира с Соборной, который угрожал стражам порядка?
Сказки из детства.
- Кукольных дел мастерица представила сказочную Василису в необычном образе. Как она попала в финал международного конкурса дизайнеров?