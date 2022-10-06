Начните утро с нами: Авдеев в учебке. - От обмундирования до питания. Ковровский учебный центр...

Начните утро с нами:Авдеев в учебке.- От обмундирования до питания. Ковровский учебный центр для мобилизованных губернатор Александр Авдеев посетил вместе с курским коллегой Романом Старовойтом.Дело о дебошире.- Смелость "под градусом" сменилась раскаянием. К какому наказанию суд приговорил дебошира с Соборной, который угрожал стражам порядка?Сказки из детства.- Кукольных дел мастерица представила сказочную Василису в необычном образе. Как она попала в финал международного конкурса дизайнеров?