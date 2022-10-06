Фигурант, применив силу в отношении продавца, похитил товар из магазина в Петушинском районе.

В дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району поступило сообщение о грабеже. В вечернее время неизвестный мужчина, находясь в помещении одного из сетевых магазинов, совершил хищение товара. Продавец, заметив это, попыталась воспрепятствовать противоправным действиям, но незнакомец, применив насилие, не опасное для жизни, скрылся с места.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 57-летний местный житель. Свои действия он объяснил состоянием опьянения.Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Сотрудники полиции проводят проверку на его причастность к иным преступлениям.Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.