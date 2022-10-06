Основная цель - разъяснение информации о различных видах мошенничества, совершаемых с помощью современных технологий.

Полицейские продолжают проводить профилактические мероприятия, направленные на информирование жителей Владимирской области о существующих мошеннических схемах и способах защиты от них.Накануне сотрудники МО МВД России «Гусь-Хрустальный» провели беседы с местными жителями, разъяснили и предупредили о новых способах мошенничеств. Стражи правопорядка вручили гражданам тематические памятки, содержащие полезную информацию о новых видах мошенничества и способах противодействия злоумышленникам.Полицейские в очередной раз напомнили гражданам о том, что нельзя сообщать свои персональные данные незнакомцам, переводить деньги на неизвестные расчетные счета, переходить по сомнительным ссылкам в сети Интернет. Организаторы мероприятия призвали горожан в случае совершения противоправного деяния незамедлительно обращаться за помощью в полицию.При поступлении сомнительных телефонных звонков полицейские рекомендовали незамедлительно прервать разговор, не совершать никаких операций по указанию лжеработников банка, не разглашать никакие личные данные или номер счета. Полицейские рассказали об уловках мошенников, а также разъяснили, каких правил следует придерживаться, чтобы обезопасить себя и свои сбережения от посягательств мошенников.В свою очередь граждане благодарили стражей правопорядка за информацию и особое отношение к информированипожилым людей. Каждый, кому вручили профилактическую листовку, пообещал быть бдительней и поделиться полученной информацией со своими родными и близкими.