В матче 1/32 финала кубка России по футболу владимирское «Торпедо» на своём поле принимало команду «Акрон» из Тольятти. Владимирцы уступили со счётом 1:0. Судьбу поединка решил удар с 11-метровой отметки.

В матче 1/32 финала кубка России по футболу владимирское «Торпедо» на своём поле принимало команду «Акрон» из Тольятти. Владимирцы уступили со счётом 1:0. Судьбу поединка решил удар с 11-метровой отметки.Главный тренер «Торпедо» Александр Горбачев на послематчевой пресс-конференции усомнился в справедливости решения арбитра.«Решать конечно судье, но когда у футболиста руки внизу, попадает мяч в предплечье, я не знаю как, но поставил пенальти. Я понимаю, когда руки в сторону, а здесь... », - заявил тренер.В целом Александр Горбачев согласился с результатом встречи. По его словам, соперник выше классом и продемонстрировал неплохой футбол.