Уголовное дело в отношении врача и главного врача Областного перинатального центра передано из Фрунзенского районного суда в областной, поскольку во Фрунзенском работает родственница

Уголовное дело в отношении врача и главного врача Областного перинатального центра передано из Фрунзенского районного суда в областной, поскольку во Фрунзенском работает родственница одной из подсудимых. Речь идет о резонансной смерти роженицы Анны Бобриковой, которая впала в кому после того, как родила мальчика в июне 2016 года. Спустя 4 месяца, в октябре роженица скончалась в