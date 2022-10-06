Около 19.40 в полицию поступило сообщение о возгорании двух автомобилей на Пресненской набережной. Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении поджога.
Около 19.40 в полицию поступило сообщение о возгорании двух автомобилей на Пресненской набережной.
Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении поджога. Предварительно установлено, что злоумышленник совершил поджог двух легковых автомобилей, припаркованных во дворе высотных зданий, расположенных на Пресненской набережной, после чего попытался, скрыться, но был задержан полицейскими.
По предварительной информации в результате действий злоумышленника никто из граждан не пострадал. Ущерб, причинённый в результате произошедшего, устанавливается.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия направленные на установление всех обстоятельств и мотивов произошедшего. Решается вопрос о возбуждении Уголовного дела.