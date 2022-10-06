Около 19.40 в полицию поступило сообщение о возгорании двух автомобилей на Пресненской набережной. Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении поджога.

Около 19.40 в полицию поступило сообщение о возгорании двух автомобилей на Пресненской набережной.Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении поджога. Предварительно установлено, что злоумышленник совершил поджог двух легковых автомобилей, припаркованных во дворе высотных зданий, расположенных на Пресненской набережной, после чего попытался, скрыться, но был задержан полицейскими.По предварительной информации в результате действий злоумышленника никто из граждан не пострадал. Ущерб, причинённый в результате произошедшего, устанавливается.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия направленные на установление всех обстоятельств и мотивов произошедшего. Решается вопрос о возбуждении Уголовного дела.