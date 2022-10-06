В честь Дня пожилых людей во Владимире сегодня состоялось праздничное мероприятие Славим мудрость...

В честь Дня пожилых людей во Владимире сегодня состоялось праздничное мероприятие "Славим мудрость и молодость души". Андрей Шохин, сенатор от Владимирской области, поблагодарил владимирских ветеранов за активную общественную позицию.Андрей Шохин, член Совета федерации от Владимирской области:- У нас пожилые люди - самая активная часть населения. Они настолько заряжают своей энергией и своим энтузиазмом. Делают очень много, и самое главное - они передают свою энергию, свое мастерство начинающему поколению. Преемственность - это самое главное, на чем могут учиться наши дети и внуки.Много лет активисты общественных организаций работают на благо города. Проводят патриотические мероприятия, реализуют социально значимые проекты. Старшее поколение - главные помощники в благоустройстве дворов. Они - инициаторы различных добрых акций и гражданских инициатив. За достижения в общественной и творческой деятельности десяти самым активным из них вручили городскую премию "Доброта, доверие и достоинство".Любовь:- Мне в своем возрасте очень хорошо, у меня хорошее настроение. Хожу в университет третьего возраста, воспитываю внуков, у меня их трое. Живу полной жизнью.Людмила:- Мы участвуем во многих мероприятиях и как серебряные волонтеры ходим на концерты. В общем, ведем активную жизнь, нам очень нравится.