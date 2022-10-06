Летом текущего года в дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району обратился житель Костерево,...

Летом текущего года в дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району обратился житель Костерево, сообщивший, что его гараж был вскрыт, а из помещения пропали мопед и велосипед. Ущерб был оценен собственником в сумму более 35 000 рублей.Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель. В дальнейшем установили причастность мужчины к еще одной аналогичной краже.Так, в июле текущего года мужчина, используя монтировку, взломал навесной замок гаража, откуда похитил пылесос, инструменты и пять велосипедов. Общая сумма ущерба составила более 30 000 рублей. Все похищенное имущество мужчина хранил в своем гараже, планируя в дальнейшем сбыть.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району уголовное дело за кражу с причинением значительного ущерба, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Похищенное имущество изъято полицейскими и возвращено законным владельцам.Фото https://www.pxfuel.com/