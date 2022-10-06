В учебном центре в Коврове идет интенсивная подготовка бойцов в рамках объявленной частичной...
В учебном центре в Коврове идет интенсивная подготовка бойцов в рамках объявленной частичной мобилизации.
Под руководством опытных инструкторов - добровольцы и призывники оттачивают навыки, полученные в армии.
Обращение с оружием, стрельба, умение оказать первую помощь - каждую деталь доводят до автоматизма.
Отправка в зону спецоперации - только после боевого слаживания.
Смотрите сегодня в выпуске "Вестей" наш сюжет о специальной подготовке бойцов в Коврове.
Фото: администрация Владимирской области