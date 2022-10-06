Губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал о том, как власти помогают медицинской службе в учебном центре для мобилизованных в поселке Пакино Ковровского района.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал о том, как власти помогают медицинской службе в учебном центре для мобилизованных в поселке Пакино Ковровского района. «Поставили в центр рентгеновский и ЭКГ-аппараты, более 7 тысяч упаковок самых необходимых лекарств: антибиотиков, жаропонижающих и т. д., тесты на COVID-19, маски, средства для дезинфекции», – написал глава региона в своем telegram.