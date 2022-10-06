Здание площадью около семи тысяч квадратных метров расположено в районе Бирюлево Западное по адресу: улица Булатниковская, дом №9а.
Здание площадью около семи тысяч квадратных метров расположено в районе Бирюлево Западное по адресу: улица Булатниковская, дом №9а.
Власти российской столицы запустили масштабную программу, в
рамках которой специалисты стараются вернуть к жизни старые советские
кинотеатры. Здания проходят реконструкцию, на их базе открываются общественные
пространства "Место встречи". Там жители района могут не насладиться
просмотром фильмов, провести вечер в кафе, заняться спортом, а также пройтись
по модным магазинам.
Районные центры "Место встречи" пользуются
огромной популярностью у москвичей, люди приходят туда с семьями. Всего в
рамках столичного проекта власти города намерены реконструировать 39 бывших
кинотеатров, расположенных в густонаселенных районах. К слову, работы на 13
объектах уже завершены.
В их числе – бывший кинотеатр "Бирюсинка". Здание
площадью около семи тысяч квадратных метров расположено в районе Бирюлево
Западное по адресу: улица Булатниковская, дом №9а. В скором здесь откроется
современный многофункциональный центр "Место встречи".
Об этом рассказал руководитель столичного комитета
государственного строительного надзора Игорь Войстратенко. По его словам,
ведомство уже выдало застройщику заключение о соответствии здания проектной
документации.
"По результатам итоговой проверки застройщику выдано
заключение о соответствии построенного объекта проектной документации. Это
означает, что строительство здания завершено, его можно готовить к вводу в
эксплуатацию", – отметил Игорь Войстратенко.
Чиновник также подчеркнул, что здание бывшего кинотеатра
было устаревшим, поэтому специалистам пришлось его частично разобрать и
расширить. В рамках строительных работ на объекте также были заменены системы
коммуникации и перекрытия.
Кроме того, специалисты достроили к трехэтажному зданию
четвертый этаж и подземный уровень. Там откроется супермаркет. На фасад
многофункционального центра поместили 3D-вывеску с исторической надписью
"Бирюсинка".
"Общая площадь обновленного объекта составит почти 7
тыс. кв. метров. Витражный фасад украшает вывеска с историческим названием
"Бирюсинка", выполненная по 3D-модели советской вывески, которая была
здесь раньше", – подчеркнул глава Мосгосстройнадзора.
В обновленном здании откроются спортивно-развлекательный
центр, предприятия торговли и общественного питания. Персонал и посетителей
будут обслуживать два грузопассажирских лифта один технологический. Помещения
центра будут доступны для людей с ограниченными физическими возможностями. На
территории объекта также проведут благоустройство и озеленение.