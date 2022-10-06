Здание площадью около семи тысяч квадратных метров расположено в районе Бирюлево Западное по адресу: улица Булатниковская, дом №9а.

Здание площадью около семи тысяч квадратных метров расположено в районе Бирюлево Западное по адресу: улица Булатниковская, дом №9а.Власти российской столицы запустили масштабную программу, врамках которой специалисты стараются вернуть к жизни старые советскиекинотеатры. Здания проходят реконструкцию, на их базе открываются общественныепространства "Место встречи". Там жители района могут не насладитьсяпросмотром фильмов, провести вечер в кафе, заняться спортом, а также пройтисьпо модным магазинам.Районные центры "Место встречи" пользуютсяогромной популярностью у москвичей, люди приходят туда с семьями. Всего врамках столичного проекта власти города намерены реконструировать 39 бывшихкинотеатров, расположенных в густонаселенных районах. К слову, работы на 13объектах уже завершены.В их числе – бывший кинотеатр "Бирюсинка". Зданиеплощадью около семи тысяч квадратных метров расположено в районе БирюлевоЗападное по адресу: улица Булатниковская, дом №9а. В скором здесь откроетсясовременный многофункциональный центр "Место встречи".Об этом рассказал руководитель столичного комитетагосударственного строительного надзора Игорь Войстратенко. По его словам,ведомство уже выдало застройщику заключение о соответствии здания проектнойдокументации."По результатам итоговой проверки застройщику выданозаключение о соответствии построенного объекта проектной документации. Этоозначает, что строительство здания завершено, его можно готовить к вводу вэксплуатацию", – отметил Игорь Войстратенко.Чиновник также подчеркнул, что здание бывшего кинотеатрабыло устаревшим, поэтому специалистам пришлось его частично разобрать ирасширить. В рамках строительных работ на объекте также были заменены системыкоммуникации и перекрытия.Кроме того, специалисты достроили к трехэтажному зданиючетвертый этаж и подземный уровень. Там откроется супермаркет. На фасадмногофункционального центра поместили 3D-вывеску с исторической надписью"Бирюсинка"."Общая площадь обновленного объекта составит почти 7тыс. кв. метров. Витражный фасад украшает вывеска с историческим названием"Бирюсинка", выполненная по 3D-модели советской вывески, которая былаздесь раньше", – подчеркнул глава Мосгосстройнадзора.В обновленном здании откроются спортивно-развлекательныйцентр, предприятия торговли и общественного питания. Персонал и посетителейбудут обслуживать два грузопассажирских лифта один технологический. Помещенияцентра будут доступны для людей с ограниченными физическими возможностями. Натерритории объекта также проведут благоустройство и озеленение.