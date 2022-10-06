В Муроме сотрудники МЧС России потушили пожар в оздоровительном центре, случившийся ранним утром 6 октября, рассказали в пресс-службе. Вызов в спасательную службу поступил в 7:24. Пожарные

В Муроме сотрудники МЧС России потушили пожар в оздоровительном центре, случившийся ранним утром 6 октября, рассказали в пресс-службе. Вызов в спасательную службу поступил в 7:24. Пожарные прибыли к горящему зданию по адресу: Советская, д. 70 а и потушили пламя на площади 40 кв.м. Благодаря оперативной работе спасателям удалось не допустить огонь на другие здания. На