Муромской городской прокуратурой установлено, что по адресу ул. Дзержинского – ул.Машинистов...

Муромской городской прокуратурой установлено, что по адресу ул. Дзержинского – ул.Машинистов произведены ремонтные работы на трубопроводе, пролегающем под асфальтированным тротуаром.Однако, несмотря на то, что срок, установленный на устранение последствий и восстановление асфальтового покрытия тротуара, истек, коммунальной службой работы по благоустройству территории выполнены не были. При этом указанный участок имеет социальную, экономическую и административную значимость, обеспечивает доступность территорий, повышает мобильность и уровня жизни населения, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.По результатам проверки прокуратурой руководителю МУП о. Муром «Водопровод и канализация» внесено представление, по результатам рассмотрения которого асфальтовое покрытие тротуара восстановлено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Фото https://vladtv.ru/