Современный спортивный комплекс включает в себя искусственный газон, а также двухэтажное административное здание со всеми необходимыми помещениями.

Современный спортивный комплекс включает в себя искусственный газон, а также двухэтажное административное здание со всеми необходимыми помещениями.Власти Москвы прикладывают большие усилия для развитияспортивной сферы. Новые ФОКи, площадки для занятий физкультурой на свежемвоздухе, бассейны, зоны для тренажеров и воркаута, футбольные поля, теннисныекорты и спортивные залы открываются во всех районах города.Жители российской столицы сегодня получают доступнуюинфраструктуру с современным оборудованием. На действующих объектах регулярнопроводятся работы по модернизации. Качественная среда для занятий создается какдля начинающих, так и для профессиональных спортсменов.Так, в районе Ясенево ввели в эксплуатацию новое футбольноеполе. Данный вид спорта пользуется большой популярностью у москвичей всехпоколений. К примеру, в спортшколах города футболом занимаются порядка 13 тысяччеловек, а в профессиональных и любительских клубах играют более 300 тысячжителей столицы. Всего с 2011 года в Москве построили 14 новых футбольныхполей.Футбольное поле, расположенное на Ясногорской улице (дом№17а, строения №1 и №2) оснащено системой подогрева. Современный спортивныйкомплекс включает в себя не только искусственный газон, но и двухэтажноеадминистративное здание. Там оборудованы раздевалки и душевые, а такжепомещения для тренеров и судей.Вскоре там же откроются учебный класс, медицинский кабинет икафе. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительнойполитики и строительства Андрей Бочкарев, спорткомплекс оборудован всейнеобходимой инфраструктурой."Вводится в эксплуатацию игровое поле размером 100 на65 метров, где будет возможность проводить профессиональные тренировки исоревнования окружного и регионального уровня. Объект, расположенный на местебывшего долгостроя, был полностью реконструирован за счет городского бюджета иоборудован необходимой инфраструктурой", — отметил чиновник.Он также подчеркнул, что для зрителей уже смонтированытрибуны, которые смогут принять порядка 500 человек. Также рядом с футбольнымполем построена стоянка для спецтранспорта. Специалисты обнесли площадкушумозащитными экранами.К слову, Мосгосстройнадзор уже выдал разрешение на вводобъекта в эксплуатацию. Об этом рассказал глава ведомства Игорь Войстратенко.Он подчеркнул, что в ведомстве уделяют особое внимание качествустроительно-монтажных работ на спортивных объектах, по поручению главыстоличного региона Сергея Собянина.