Инновационному поезду Москва-2020 исполнилось два года. Новые составы выходят на Кольцевую, Большую кольцевую и Калужско-Рижскую линии.

Инновационному поезду "Москва-2020" исполнилось два года. Новые составы выходят на Кольцевую, Большую кольцевую и Калужско-Рижскую линии.Первый поезд "Москва-2020" вышел на линию ровно два года назад. Это современный состав с широкими дверными проемами, тихим салоном, кондиционерами с системой обеззараживания воздуха, USB-разъемами для зарядки гаджетов.По многим параметрам "Москва-2020" превосходит большинство зарубежных аналогов, отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Он уточнил, что за два года метрополитен получил 840 вагонов. Благодаря мерам поддержки со стороны мэра и правительства столицы производитель поезда "Москва-2020" адаптируется к новым экономическим реалиям и продолжает поставку вагонов, подчеркнул Ликсутов."У нас уже самый молодой парк вагонов метро в Европе, и мы не планируем останавливаться на достигнутом — будем дальше обновлять подвижной состав и повышать комфорт поездок", – сказал заммэра.В прошлом году полностью обновился подвижной состав Кольцевой линии. Там ходят 35 поездов "Москва-2020". В 2023 году завершится модернизация подвижного состава Калужско-Рижской линии.Напомним, что за 11 лет сеть Московского метрополитена выросла в полтора раза. Введено в эксплуатацию 195 километров линий, открыто 100 станций и 11 электродепо.Основной проект московского метростроения – Большая кольцевая линия. Она сократит время в пути для пассажиров на 20-30 минут, создаст дополнительные маршруты передвижения. Строительство завершится к началу 2023 года.