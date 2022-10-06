Заместителем прокурора Судогодского района утверждено обвинительное заключение по совершению трех...

Заместителем прокурора Судогодского района утверждено обвинительное заключение по совершению трех преступлений, связанных с хищениями денежных средств граждан с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».Установлено, что в двух случаях обвиняемая посредством мобильного приложения одного из банков оформила на своего родственника виртуальные кредитные карты, и, получив доступ к счетам, похищала с них денежные средства. В третьем случае злоумышленница оформила на другого родственника займ в кредитной организации, предоставив его паспортные данные, также похитив денежные средства, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Уголовное дело направлено в Судогодский районный суд для рассмотрения по существу.Фото https://www.pxfuel.com/