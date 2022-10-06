В «Улыбышевской основной общеобразовательной школе» восстановили подачу холодной и горячей воды по требованию прокуратуры Судогодского района. Об этом в пресс-службе ведомства рассказали

В «Улыбышевской основной общеобразовательной школе» восстановили подачу холодной и горячей воды по требованию прокуратуры Судогодского района. Об этом в пресс-службе ведомства рассказали 6 октября. Прокуратура установила, что вопреки установленным требованиям: в школе отсутствовало горячее водоснабжение, в некоторых местах и холодное, а на первом этаже были разбитые стекла. По результатам проверки в отношении директора школы возбуждено