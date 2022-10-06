Суздальским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении отца и дочери из Владимира за...

Суздальским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении отца и дочери из Владимира за незаконные хранение и перевозку без цели сбыта наркотических средств и частей растений, содержащих наркотические средства в крупном размере.Установлено, что гражданка Кашина хранила наркотические средства в одном из сел Суздальского района, а Кашин А.А. перевез части растений, содержащих наркотические средства. Подсудимые признали полностью, сообщила пресс-служба Суздальского райсуда.Были учтены личности виновных, не привлекавшихся к административной ответственности за нарушения общественного порядка, исключительно удовлетворительно характеризующихся по месту жительства, совершивших преступления впервые. А также, обстоятельств совершения преступления, общественной опасности совершенных деяний, искреннего отношения раскаяния к содеянному - все это существенно снижает общественную опасность совершенных ими деяний и их личностей.В итоге, Кашиной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 50000 рублей. А Кашин А.А. наказан лишением свободы на срок 4 года, условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 30000 рублей.Приговор не вступил законную силу.Фото https://www.pxfuel.com/