Окружной военный центр принимает большое количество мобилизованных, поэтому нужно существенно...

Окружной военный центр принимает большое количество мобилизованных, поэтому нужно существенно нарастить мощности его медслужбы."Мы подключились с первых дней, чтобы быть уверенными, что за здоровьем наших ребят будут следить и заботиться профессионалы, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем тг-канале. - Поставили в центр рентгеновский и ЭКГ-аппараты, более 7 тысяч упаковок самых необходимых лекарств: антибиотиков, жаропонижающих и т. д., тесты на COVID-19, маски, средства для дезинфекции. С нуля организовали терапевтический пост, дежурство бригады скорой. Если кому-то потребуется оказание экстренной помощи, их оперативно доставят к врачам в Коврове. Приём защитников Родины – в первоочередном порядке.Сегодня прибудут системы и растворы для внутривенных инфузий.Фото тг-канал Александра Авдеева