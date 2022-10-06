Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Рома из Покрова
Смелость под градусом сменилась...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Рома из Покрова
Смелость "под градусом" сменилась раскаянием. К какому наказанию суд приговорил дебошира с Соборной, угрожавшего стражам порядка своим отцом?
- Авдеев в учебке
От обмундирования до питания. Губернатор Александр Авдеев посетил вместе с курским коллегой Романом Старовойтом Ковровский учебный центр для мобилизованных.
- Лягушка Василиса
Кукольных дел мастерица представила сказочную Василису в необычном образе. Как она попала в финал международного конкурса дизайнеров?