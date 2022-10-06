Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Тяжело в учении
Метание гранат,...
Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Тяжело в учении
Метание гранат, медпомощь под обстрелом и работа с дронами. Как на полигоне ковровского учебного центра проходит подготовка мобилизованных?
- Помощь мобилизованным
В регионе открыли первый центр для семей призывников. Какую помощь здесь могут получить люди.
- Почему сорвали сроки?
Опоздавший к первому сентября лицей и ДК-долгострой. Активисты ОНФ проинспектировали проблемные объекты Петушинского района.