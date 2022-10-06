Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»: - Тяжело в учении Метание гранат,...

Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:- Тяжело в ученииМетание гранат, медпомощь под обстрелом и работа с дронами. Как на полигоне ковровского учебного центра проходит подготовка мобилизованных?- Помощь мобилизованнымВ регионе открыли первый центр для семей призывников. Какую помощь здесь могут получить люди.- Почему сорвали сроки?Опоздавший к первому сентября лицей и ДК-долгострой. Активисты ОНФ проинспектировали проблемные объекты Петушинского района.