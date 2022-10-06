Прокуратурой города установлено, что гражданин в ходе исполнения трудовых обязанностей при контакте...

Прокуратурой города установлено, что гражданин в ходе исполнения трудовых обязанностей при контакте с пациентом, зараженным коронавирусной инфекцией, получил заболевание COVID-19.Об этом он в письменном виде уведомил своего работодателя о перенесенном заболевании, полученном на рабочем месте. Но ему было отказано в назначении комиссии по признанию случая страховым отказано по причине того, что гражданин не занимал медицинскую должность.По результатам проверки прокурор обратился с соответствующим иском В Октябрьский районный суд г.Владимира, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В Октярьском суде прокурором было доказано, что сотрудник выполнял функции медицинского работника, контактировал с пациентами с диагнозом "новая коронавирусная" инфекция, вследствие чего получил аналогичное заболевание.Требования прокурора удовлетворены в полном объеме, за работником признано право на получение гарантированной законом страховой выплаты.Решение суда в законную силу не вступило.Фото https://www.pxfuel.com/