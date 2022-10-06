С теплом предприниматели области откликаются на призыв поддержать наших бойцов. Сегодня в...

С теплом предприниматели области откликаются на призыв поддержать наших бойцов.Сегодня в ковровскую учебку привезли ещё 2501 комплект тёплого белья и "балаклавы", сообщил в своем тг-канале глава Владимирской области Александр Авдеев."Постепенно поступают партии заказанного нами ранее: берцы, спальники, гигиенические наборы, сигареты, тушёнка и многое другое из того, о чём ребята и их родные говорили мне лично и здесь, в комментариях. Я на связи, беру на карандаш все потребности. Обязательно поможем" - сообщил губернатор.Фото тг-канал губернатора Александра Авдеева.