Известный владимирский скульптор, выпускник ВлГУ Михаил Блинов создал и представил новую работу –...
Известный владимирский скульптор, выпускник ВлГУ Михаил Блинов создал и представил новую работу – "Зов".
Скульптура была закончена вчера, сейчас она установлена во Владимирском госуниверситете – здесь регулярно проходят художественные выставки молодого мастера.
Работа выполнена в любимой технике Михаила - из стали, с использованием витражного стекла.
"Над скульптурой работал 2 дня. Образ появился сразу, и я быстро хотел его запечатлеть. Я художник, скульптор, я живу сейчас и изображаю историю нашего времени своим способом, через искусство", – поделился автор.
Видео и фото: vk.com/id9059508