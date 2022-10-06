Известный владимирский скульптор, выпускник ВлГУ Михаил Блинов создал и представил новую работу –...

Известный владимирский скульптор, выпускник ВлГУ Михаил Блинов создал и представил новую работу – "Зов".Скульптура была закончена вчера, сейчас она установлена во Владимирском госуниверситете – здесь регулярно проходят художественные выставки молодого мастера.Работа выполнена в любимой технике Михаила - из стали, с использованием витражного стекла."Над скульптурой работал 2 дня. Образ появился сразу, и я быстро хотел его запечатлеть. Я художник, скульптор, я живу сейчас и изображаю историю нашего времени своим способом, через искусство", – поделился автор.Видео и фото: vk.com/id9059508