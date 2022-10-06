Сигнал о пожаре поступил в МЧС 6 октября в 13:42. Загорелся склад фабрики «КоронаМебель», расположенный на улице Гастелло, - сообщает пресс-служба ведомства.

Сигнал о пожаре поступил в МЧС 6 октября в 13:42. Загорелся склад фабрики «КоронаМебель», расположенный на улице Гастелло, - сообщает пресс-служба ведомства.К моменту приезда пожарных густой дым охватил всю прилегающую территорию. Спасатели оперативно установили очаг возгорания и не допустили дальнейшее распространение огня. Площадь пожара составила около двадцати квадратных метров.В тушении склада пиломатериалов участвовали 17 человек и 5 единиц техники. В 14:25 спасательная служба проинформировала о ликвидации пожара. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.