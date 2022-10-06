6 октября сотрудники мэрии Владимира и регионального УФССП высадили 20 саженцев черешчатого дуба у дома №9 по улице Верхняя Дуброва. Черешчатый дуб растет до высоты в 20-40 метров и живет в

6 октября сотрудники мэрии Владимира и регионального УФССП высадили 20 саженцев черешчатого дуба у дома №9 по улице Верхняя Дуброва. Черешчатый дуб растет до высоты в 20-40 метров и живет в среднем около 350 лет. Это мощное дерево уверенно развивается в условиях нашего климата. Директор Владимирского лесничества Василий Лягоскин рассчитывает, что они обязательно приживутся и