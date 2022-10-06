4 октября во Владимире на базе семейного многофункционального центра на улице Фейгина, 35а открылся комплекс помощи семьям мобилизованных жителей региона. В центре можно получить помощь

4 октября во Владимире на базе семейного многофункционального центра на улице Фейгина, 35а открылся комплекс помощи семьям мобилизованных жителей региона. В центре можно получить помощь психологов, юристов, судебных приставов и банковских сотрудников. Особенно востребована, по словам губернатора Александра Авдеева, именно психологическая поддержка. К тем, кто не может прийти, специалисты выезжают на дом. «К оказанию гуманитарной