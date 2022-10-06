Он создан на базе семейного многофункционального центра. Здесь можно получить консультации...

Он создан на базе семейного многофункционального центра. Здесь можно получить консультации психологов, юристов, судебных приставов и сотрудников банков.Особенно востребованны психологическая поддержка и помощь. В самом центре для встреч с психологами есть отдельные кабинеты. К тем, кто не может прийти, специалисты выезжают на дом. К оказанию гуманитарной помощи подключились предприниматели. Сегодня начали раздавать продуктовые наборы семьям, оказавшимся в трудной ситуации.Также налажена связь центра с медучреждениями на местах, если кому-то потребуется помощь по линии здравоохранения.Центр работает во Владимире на улице Фейгина, 35а с 8:00 до 17:00. Телефон – 8 (4922) 53-86-33.Фото тг-канал Александра Авдеева.