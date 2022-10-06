В областной научной библиотеке сегодня пройдет конкурс чтецов Мне имя - Марина, к юбилею...

В областной научной библиотеке сегодня пройдет конкурс чтецов "Мне имя - Марина", к юбилею Цветаевой.Владимирских старшеклассников приглашают в двум часа дня проверить свои силы в декламации произведений поэтессы Серебряного века. В состав жюри конкурса войдут представители культуры. Они определят троих победителей, которые получат билеты на постановку владимирского драмтеатра "Руки, которые не нужны". Спектакль по мотивам любовных писем Марины Цветаевой к офицеру Константину Родзевичу. История обреченного романа, который продлился всего три месяца, но оставил глубокий след в сердце и творчестве поэтессы.Елена Осипова, заведующая отделом гуманитарной литературы Владимирской областной научной библиотеки:- В этом году мы решили организовать конкурс чтецов ... оказывать эмоционально-эстетическое воздействие на аудиторию. Такое вот тоже интересное у нас требование.