Сотрудники МЧС днем 6 октября ликвидировали пожар на складе пиломатериалов «КронаМебель» во Владимире на улице Гастелло. Площадь возгорания составила 20 кв.м., сообщили в пресс-службе

Сотрудники МЧС днем 6 октября ликвидировали пожар на складе пиломатериалов «КронаМебель» во Владимире на улице Гастелло. Площадь возгорания составила 20 кв.м., сообщили в пресс-службе ведомства. Спасатели получили вызов в 13:42, горел дом №19. На место оперативно выехали пожарные бригады. По прибытии наблюдался густой дым из складского помещения. Сотрудники МЧС не допустили распространение огня и потушили