Сегодня, 6 октября, в 13-42, в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило...

Сегодня, 6 октября, в 13-42, в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре на складе «КронаМебель» по адресу: г. Владимир, ул. Гастелло, д. 19.На момент прибытия подразделений наблюдался густой дым из складского помещения. Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Пожарные не допустили распространения огня и оперативно ликвидировали горение пиломатериалов на площади 20 кв. м.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались от МЧС 5 единиц техники, 17 человек личного состава, сообщили в пресс-службе ведомства.Фото: https://33.mchs.gov.ru/