Он пройдет 15 октября, в следующие выходные, но работы по осенней санитарной уборке и...

Он пройдет 15 октября, в следующие выходные, но работы по осенней санитарной уборке и благоустройству уже начались.Коммунальщики и представители районных администраций должны еженедельно отчитываться о том, что сделано, в управление ЖКХ. Основной упор - на ликвидацию несанкционированных свалок и уборку территорий возле домов, гаражных кооперативов, СНТ, а также общественных пространств. Руководителям предприятий, ответственным за содержание коммунальных объектов, надземных и подземных инженерных сооружений, рекомендовано организовать санитарную очистку, вырубку и вывоз поросли и самосева в охранной зоне инженерных коммуникаций и объектов коммунальной инфраструктуры.