4 октября губернатор Владимирской области Александр Авдеев подписал Закон «Об отдельных вопросах,...

4 октября губернатор Владимирской области Александр Авдеев подписал Закон «Об отдельных вопросах, связанных с долевым строительством многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории Владимирской области», который регламентирует, какую помощь дольщиками и застройщику должны отказывать органы власти.По сути, принятый 23 сентября Законодательным собранием региона 33 закон определяет полномочия органов государственной власти Владимирской области в сфере долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории региона.При этом, в целях урегулирования обязательств перед участниками долевого строительства постановлением администрации Владимирской области от 19.01.2021 № 14 создана унитарная некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Владимирской области».Кроме того, в рамках реализации подпрограммы «Восстановление прав граждан - участников долевого строительства» государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования на сумму 8516,9 тыс.руб., на 2023 год – на сумму 3610,9 тыс.руб.Экспертиза Счетной палаты показала, что Законопроект не увеличивает действующие расходные обязательства Владимирской области, и был сделан вывод о том, что органами государственной власти Владимирской области ставится задача решить проблему «обманутых дольщиков» к 2024 году.Отметим, что этот вопрос "обманутых дольщиков" в этом году всерьез обострился. Только недавно ГТРК "Владимир" сообщала по этой теме:Во Владимирской области суд лишил полномочий обвиняемого в мошенничестве депутата Покровского горсоветаВ Александрове прокуратура не разрешила застройщику увеличивать стоимость квартирВладимирские дольщики получили свои квартиры в долгостроеПосле демонтажа лишних этажей в Коммунаре строители восстанавливают крышу проблемного домаЗастройщика Игоря Другова обязали представить план достройки проблемного дома в центре ВладимираФото пресс-служба Администрации Владимирской области.