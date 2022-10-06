Во Владимирской области выявили 361 новый случай заражения коронавирусом за сутки на 6 октября. Днем ранее было 387. Суточный прирост снижается десятый день подряд. Госпитализировано 26 человек,

Во Владимирской области выявили 361 новый случай заражения коронавирусом за сутки на 6 октября. Днем ранее было 387. Суточный прирост снижается десятый день подряд. Госпитализировано 26 человек, накануне было 12. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 172 935. В лидерах по заражениям Владимир – 127 заболевших за сутки. На втором месте