Пока мобилизованные готовятся к защите страны, волонтеры и общественники поддерживают их...

Пока мобилизованные готовятся к защите страны, волонтеры и общественники поддерживают их семьи.Сегодня во Владимире, на базе областного департамента социальной защиты на Фейгина, 35а, был открыт Центр помощи семьям призывников. Здесь людей будут консультировать юристы, сотрудники банков, судебные исполнители, сотрудники соцслужб.Любовь Кукушкина, директор департамента социальной защиты населения Владимирской области:- Сегодня мы знаем около девятисот семей. Мы 240, даже больше, семей посетили с выездом по месту жительства, уточнили нуждаемость, 243 семьям дали юридические и психологические консультации.Напомним, ранее глава региона Александр Авдеев поручил департаменту соцзащиты узнать о потребностях нуждающихся в помощи семей мобилизованных. На текущий момент в регионе около девятисот таких. Среди прочего обратившиеся могут рассчитывать на гуманитарную помощь. Большим спросом пользуются консультации психолога, при необходимости специалисты выезжают на дом. Часть полученных обращений касается вопросов отсрочки от мобилизации.Ольга Кравцова, юрисконсульт:- К нам обратился отец троих детей. Он очень переживал, могут ли его мобилизовать в настоящее время. Мы проанализировали действующее законодательство, созвонились с горячей линией, узнали, какие ему необходимо предоставить документы для отсрочки.