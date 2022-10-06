Жительница города Кольчугино хранила в своем магазине немаркированные акцизными марками РФ табачные...

Жительница города Кольчугино хранила в своем магазине немаркированные акцизными марками РФ табачные изделия иностранного производства.3482 пачек стоимостью 389 984 рубля с целью дальнейшего сбыта и извлечения материальной выгоды. Продукция изъята сотрудниками полиции в июне, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Ранее она к ответственности не привлекалась, по месту жительства характеризуется положительно, вину признала.Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 70 000 рублей. Табачная продукция подлежит конфискации.Фото https://www.pxfuel.com/