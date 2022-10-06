На территории Владимирской области за прошедшие сутки 6 октября 2022 года лабораторно подтвержден...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 6 октября 2022 года лабораторно подтвержден 361 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией (127 сл. в г.Владимире, 48 сл. в Муромском, 51 сл. в Ковровском, 7 сл. в Петушинском, 13 сл. в Кольчугинском, 6 сл. в Александровском, 11 сл. в Юрьев-Польском, 49 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в Судогодском, 0 сл. в Собинском, 5 сл. в г. Радужный, 5 сл. в Киржачском, 8 сл. в Камешковском, 3 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Меленковском, 9 сл. в Вязниковском, 15 сл. в Суздальском, 2 сл. в Селивановском).