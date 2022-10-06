Сегодня в 7:24 поступило сообщение о пожаре в здании оздоровительного центра на улице...

Сегодня в 7:24 поступило сообщение о пожаре в здании оздоровительного центра на улице Советской.На момент прибытия подразделений наблюдалось задымление в здании. Сотрудниками МЧС было сформировано 3 звена газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Пожарные не дали распространиться огню по зданию и оперативно ликвидировали горение на площади 40 кв. м.Сгорела внутренняя отделка сауны и чердачного помещения. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 20 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-служба МЧС по Владимирской области.