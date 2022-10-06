Очень важно сразу найти общий язык с соседями и действовать совместными усилиями. Если после отключения и уборки воды потоп не прекратился, значит нужно искать дальше.

Очень важно сразу найти общий язык с соседями и действовать совместными усилиями. Если после отключения и уборки воды потоп не прекратился, значит нужно искать дальше.От коммунальных аварий в многоквартирных домах не застрахованникто. Представьте, вы пришли вечером с работы и сели за компьютер, чтобыпрочитать новости на сайте "Дни.ру". В этот момент в дверь начинаютстучать соседи снизу, они заходят и заявляют, что вы затопили их квартиру. Чтоделать? Как эффективно решить проблему?Прежде всего, необходимо найти источник протечки, проверивтрубы на кухне, в ванной и в туалете. Итак, водная стихия, действительно, разыграласьв вашей квартире, значит воду нужно срочно перекрыть. Если она разлилась пополу и стекает по стенам вниз, то необходимо обесточить жилье.После этого нужно позвонить в управляющую компании илиаварийную службу и вызвать сантехника, а до его приезда убрать воду с пола.Если квартира застрахована, то следует позвонить и в страховую компанию, чтобыполучить дальнейшие инструкции.Очень важно сразу найти общий язык с соседями и действоватьсовместными усилиями. Если после отключения и уборки воды потоп не прекратился,значит нужно искать дальше. Зачастую источником протечки может бытьстарая, прогнившая труба между этажами.Если причиной потопа является, например, некачественноеобщедомовое имущество, значит можно смело составлять акт залива при винетретьих лиц. Кстати, если вода протекла из-под стиральной машины и факт бракаудастся установить, то чек можно выставить продавцу. Так ли иначе, все элементыЧП нужно зафиксировать на камеру.Если вы залили соседей, решить проблему можно в досудебномпорядке. Если виновником потом все-таки являетесь вы, то достаточнодоговориться о размере компенсации и составить соответствующий договор. В иномслучае придется идти в суд.