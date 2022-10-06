Житель Юрьев-Польского обвиняется в приобретении поддельного водительского удостоверения
Завершено...
Житель Юрьев-Польского обвиняется в приобретении поддельного водительского удостоверения
Завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Юрьев-Польского, обвиняемого в приобретении поддельного водительского удостоверения.
В июле этого года инспекторы ДПС остановили автомобиль под управлением молодого человека. При проверке по базе данных водительского удостоверения, было установлено, что оно принадлежит другому человеку. Документ был изъят и направлен на экспертизу, по результатам которой был признан поддельным.
В дальнейшем полицейские выяснили, что поддельное водительское удостоверение мужчина купил на одном из сайтов в Интернете.
В отношении водителя было возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время направлено в суд, рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
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