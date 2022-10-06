Житель Юрьев-Польского обвиняется в приобретении поддельного водительского удостоверения Завершено...

Житель Юрьев-Польского обвиняется в приобретении поддельного водительского удостоверенияЗавершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Юрьев-Польского, обвиняемого в приобретении поддельного водительского удостоверения.В июле этого года инспекторы ДПС остановили автомобиль под управлением молодого человека. При проверке по базе данных водительского удостоверения, было установлено, что оно принадлежит другому человеку. Документ был изъят и направлен на экспертизу, по результатам которой был признан поддельным.В дальнейшем полицейские выяснили, что поддельное водительское удостоверение мужчина купил на одном из сайтов в Интернете.В отношении водителя было возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время направлено в суд, рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: Pexels.com