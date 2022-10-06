В вечернее время неизвестный мужчина, находясь в помещении одного из сетевых магазинов, совершил...

В вечернее время неизвестный мужчина, находясь в помещении одного из сетевых магазинов, совершил хищение товара. Продавец, заметив это, попыталась воспрепятствовать противоправным действиям, но злоумышленник, применив насилие, не опасное для жизни, скрылся.Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 57-летний местный житель. Свои действия он объяснил состоянием опьянения.Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за грабеж, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.Сотрудники полиции проводят проверку на его причастность к иным преступлениям.Фото https://www.pxfuel.com/