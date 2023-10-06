Администрация Владимира требует убрать незаконные парковочные барьеры в центре города. Во...

Администрация Владимира требует убрать незаконные парковочные барьеры в центре города.Во Владимире зафиксированы грубые нарушения.Выяснилось, что в рамках проводимой работы по выявлению незаконно установленных объектов некапитального строительства на территории, находящейся в муниципальной и государственной собственности, на земельном участке (с кадастровым номером № 33:22:03216) по адресу: улица Большая Московская, дома 16 и 18 были самовольно установлены парковочные барьеры (4 штуки) и металлические столбики (5 штук).Администрация Октябрьского района обращается к собственникам данных объектов некапитального строительства с требованием освобождения земельного участка своими силами.Срок - в течение 30 дней с даты публикации данного сообщения на официальном сайте https://vladimir-city.ru/news/ktos/1150213/Фото: https://vladimir-city.ru/