По словам губернатора, обстановка в регионе стабильная и спокойная. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Однако опасность все равно есть, ведь соседняя Московская область отбивает
<a href="https://33live.ru/novosti/06-10-2023-aleksandr-avdeev-rasskazal-chto-vo-vladimirskoj-oblasti-ne-bylo-atak-dronov.html" target="_blank">Александр Авдеев рассказал, что во Владимирской области не было атак дронов</a> - По словам губернатора, обстановка в регионе стабильная и спокойная. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Однако опасность все равно есть, ведь соседняя Московская область отбивает
[url=https://33live.ru/novosti/06-10-2023-aleksandr-avdeev-rasskazal-chto-vo-vladimirskoj-oblasti-ne-bylo-atak-dronov.html]Александр Авдеев рассказал, что во Владимирской области не было атак дронов[/url] - По словам губернатора, обстановка в регионе стабильная и спокойная. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Однако опасность все равно есть, ведь соседняя Московская область отбивает