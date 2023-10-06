По словам губернатора, обстановка в регионе стабильная и спокойная. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Однако опасность все равно есть, ведь соседняя Московская область отбивает

По словам губернатора, обстановка в регионе стабильная и спокойная. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Однако опасность все равно есть, ведь соседняя Московская область отбивает атаки беспилотников регулярно. В связи с этим Народный фронт разработал приложение «Радар.НФ». Из поста Александра Авдеева От обычных жителей многое зависит. Наши задачи – помогать своим защитникам и проявлять