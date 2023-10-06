Продукт с геномом африканской чумы свиней, произведённый во Владимирской области, обнаружили в Калмыкии.

В Элисте установили карантин по африканской чуме после того, как в одной из торговых точек нашли сосиски «Баварские» с геномом вируса АЧС. Об этом сообщил замначальника Управления ветеринарной службы Республики Калмыкии Виталий Качканов.По его словам, мясное изделие произвели на предприятии во Владимирской области. Сейчас карантин по АЧС ввели на территории магазина в столице Калмыкии.Этот случай в Управлении Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям пока не комментируют, однако подчёркивают, что он далеко не первый: в сентябре фиксировали аналогичные на Алтае, в Коми, Якутии.Тогда специалисты установили, что вирус содержался в сырьё для колбасных изделий, привезённом во Владимир из Курской области. Владимирскому предприятию вынесли предостережение, а 14 тонн сомнительного мяса сразу же уничтожили.АЧС — инфекционная болезнь свиней и диких кабанов. Она не представляет непосредственной угрозы для здоровья и жизни людей, но наносит экономический ущерб свиноводческим хозяйствам — всё поголовье свиней на заражённых территориях подлежит уничтожению, объясняют в ведомстве.С начала 2023 года в самой Владимирской области зафиксировали десять случаев АЧС. В случае обнаружения заболевания на территории вводят карантин, а животные и на сельхозпредприятиях, и на домашних подворьях уничтожаются.