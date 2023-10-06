Смотрите в дайджесте:– В автокатастрофе под Судогдой погибли два человека– Во Владимире у химзавода столкнулись два автобуса– На улице Северная вспыхнул
<a href="https://33live.ru/novosti/06-10-2023-dajdzhest-proisshestviya-06102023.html" target="_blank">Дайджест (происшествия) 06.10.2023</a> - Смотрите в дайджесте:– В автокатастрофе под Судогдой погибли два человека– Во Владимире у химзавода столкнулись два автобуса– На улице Северная вспыхнул
[url=https://33live.ru/novosti/06-10-2023-dajdzhest-proisshestviya-06102023.html]Дайджест (происшествия) 06.10.2023[/url] - Смотрите в дайджесте:– В автокатастрофе под Судогдой погибли два человека– Во Владимире у химзавода столкнулись два автобуса– На улице Северная вспыхнул