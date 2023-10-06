Смотрите в дайджесте:– В автокатастрофе под Судогдой погибли два человека– Во Владимире у химзавода столкнулись два автобуса– На улице Северная вспыхнул

Смотрите в дайджесте:– В автокатастрофе под Судогдой погибли два человека– Во Владимире у химзавода столкнулись два автобуса– На улице Северная вспыхнул балкон