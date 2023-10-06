Это нужно для того, чтобы подвести их под крышу, а потом передать новым хозяевам. По оценкам экспертов, из 313 объектов культурно наследия в регионе 136 находятся в состоянии руин, сообщили в

Это нужно для того, чтобы подвести их под крышу, а потом передать новым хозяевам. По оценкам экспертов, из 313 объектов культурно наследия в регионе 136 находятся в состоянии руин, сообщили в пресс-службе Заксобрания Владимирской области. Депутаты поставили задачу – постепенно привести в порядок памятники истрии и культуры. Объем работы колоссальный, а это значит, что только деньгами