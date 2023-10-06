Где во Владимирской области раздался рев благородного оленя. Видео появилось сегодня в паблике...

Где во Владимирской области раздался рев благородного оленя.Видео появилось сегодня в паблике областной госохотинспекции. У этих грациозных животных в это время года начинается брачный период, который продлится до ноября. Самцы соревнуются в своих вокальных способностях- кто громче и мужественнее. Молодых и пока еще слабых оленей рев более сильного конкурента заставит уйти, а вот крупные особи могут принять вызов и выйти на бой.