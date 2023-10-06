Лариса Андреевна выложила в социальную сеть очень любопытный групповой снимок. На нем Надежда Михалкова позирует в компании четырех обворожительных мужчин.

Лариса Андреевна выложила в социальную сеть очень любопытный групповой снимок. На нем Надежда Михалкова позирует в компании четырех обворожительных мужчин.В настоящее время Первый канал ведет съемки нового музыкального шоу "Перепой звезду". Суть проекта заключается в том, что его участникам представляется шанс спеть дуэтом со звездами российского шоу-бизнеса. Конкурс предназначен для людей, которые любят и умеют петь, однако не смогли или не захотели реализовать себя на данном поприще и ушли работать в другую сферу.В данном проекте они должны доказать себе и зрителям, что могут петь не хуже профессиональных артистов — а возможно и переплюнуть их. Сценарий каждого выступления таков: сначала на сцену выходит непрофессиональный участник шоу и поет первый куплет известной композиции. Затем из-за кулис выходит кто-то из известных артистов и исполняет второй куплет. Концовку песни любитель и профессионал допевают совместно. В шоу заявлено около 60 участников, а среди знаменитостей — Олег Газманов, Валерия и многие другие лица нашего шоубиза.Интересное фото со съемок проекта выложила в социальную сеть главная сваха России, звезда программы "Давай поженимся!" Лариса Гузеева. В кадре она предстала не одна. В микроблоге знаменитость выдала разведенную дочь Никиты Михалкова — Надежду, которая входит вместе с ней в состав жюри. Позади главной свахи страны и завидной невесты в кадре встали Егор Кончаловский, Петр Дранга, Денис Казанский и Филипп Киркоров."Люблю свою работу", — таким комментарием снабдила Лариса Гузеева пост.Примечательно, уже несколько недель ходят слухи о том, что разведенная Надежда Михалкова вновь выходит замуж — впрочем, имени жениха не раскрывается. Кто счастливчик, сумевший привлечь ее внимание? Вопрос остается открытым.Однако на снимке, который показала в социальной сети Лариса Гузеева, красавицу-дочь режиссера робко трогает за плечо Филипп Киркоров. Неужели поп-король положил глаз на Надежду Михалкову?