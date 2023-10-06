Новая группа добровольцев из 17 жителей Владимирской области отправилась для прохождения воинской службы по контракту.

Новая группа добровольцев из 17 жителей Владимирской области отправилась для прохождения воинской службы по контракту. Об этом в четверг, 5 октября, сообщила пресс-служба .Бойцов провожали родственники и друзья, представители власти и волонтёры. Военный комиссар области Юрий Гусаров пожелал землякам вернуться домой с победой.Отмечается, что сначала добровольцы должны пройти через учебные подразделения Минобороны РФ.