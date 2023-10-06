Какие спортивные мероприятия смогут посетить жители 33-го региона в выходные дни? А какие...

Какие спортивные мероприятия смогут посетить жители 33-го региона в выходные дни?А какие спортивные мероприятия ждут нас в эту пятницу и на выходных? Итак:- Сегодня в высотке на Факеле - соревнования пожарных "Вертикальный вызов". Начало в 10 утра. Огнеборцы в полном боевом обмундировании, весом более 20 килограммов, должны будут на время добежать на 21 этаж.- Дворец спорта "Лидер" спортивного комплекса "Торпедо" принимает сегодня областные соревнования по самбо "Гордость земли Владимирской" среди юношей и девушек.- 7 октября, в эту субботу, в деревне Ладога Судогодского района на базе испытательной станции ВТЗ состоится чемпионат области по лёгкой атлетике (горный бег вверх-вниз).- А в воскресенье владимирские торпедовцы сыграют на домашнем стадионе с дзержинским "Химиком". Начало - в 16 часов. Футбольный клуб "Муром" в этот же день встретится в гостях с ульяновской "Волгой". Болеем за наших!